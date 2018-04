Un Jour dans l'Histoire - Martin Luther King - 13/04/2018

Nous sommes le 4 avril 1968 juste après 18h, à Memphis, dans le Tennessee.

On entend une détonation : Martin Luther King, alors sur le balcon de sa chambre du « Lorraine Motel » s'écroule.

Touché par une balle de fusil, il sera déclaré mort une heure plus tard, au St. Joseph's Hospital.

Le pasteur King était venu défendre une grève déclenchée par les éboueurs de la ville, à majorité noire.

Le coup de feu semble venir d'un immeuble en face, mais le tueur a déjà pris la fuite.

Deux mois plus tard, un certain James Earl Ray est arrêté.

La réaction populaire à l'assassinat du militant des droits civiques et de l'égalité entre les blancs et les noirs sera d'une extrême violence.

Cinq jours plus tard, le président Johnson déclare un deuil national, le premier pour un Afro-Américain.

300 000 personnes assistent à ses funérailles.

Dans quelles circonstances et de quelle manière, Martin Luther King a-t-il porté son message de paix ?

C'est ce que nous allons voir...

Avec nous : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.

