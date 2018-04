Un jour dans l'histoire - Cap sur la ville de Bruges - 13/04/2018

Bruges est une des villes les plus visitées de Belgique en raison de son patrimoine ancien, qui a été restauré et mis en valeur.

Comme d'autres villes, on la surnomme "la Venise du Nord".

Dans "Monumental" (émission de la RTS), nous nous intéressons à l'histoire de Bruges avec Johanne Dussez et son invitée: Katherine Vanderhaegue, historienne de lʹart, auteure de nombreux ouvrages dont le guide Evasion "Bruges, Anvers et le pays Flamand" aux éditions Hachette.