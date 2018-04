Un jour dans l'histoire - Au temps de Robert Badinter - 13/04/2018

Nous sommes à la fin des années 70, et l’avocat français Robert Badinter est en croisade pour l’abolition de la peine de mort en France. Dans les journaux et face aux tribunaux, Badinter défend ses arguments, et il explique notamment que contrairement aux idées reçues, la peine capitale ne joue aucun rôle dissuasif. La criminalité n’est pas plus élevée dans les pays qui ont déjà aboli la peine de mort. Certains de ses contradicteurs souhaitaient tout de même conserver la peine de mort pour les criminels les plus dangereux, mais Robert Badinter estimait que cela n’avait aucun sens, comme il l