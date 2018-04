Un Jour dans l'Histoire - Les médecins de Molière au chevet de Louis XIV - 11/04/2018

Nous sommes en 1679, dans le « journal de santé de Louis XIV », le médecin Antoine d'Aquin transcrit le résultat de ses observations à l'issue du rituel du Grand lever du roi :

« une grande quantité de légumes et particulièrement de pois qui nous paraissent encore tout entier dans les selles aussi bien que beaucoup de gros morceaux d'artichauts tout indigestes ».

Neuf ans plus tard, il ajoute : « le ventre du roi s'ouvrit assez amplement avec beaucoup de crudités et matières indigestes dont l'évacuation apporta le calme à cette petite bourrasque. »

En 1691, il souligne que « la nature se trouvant trop chargée ... le ventre du roi s'ouvrit tout le jour : il se présenta douze ou

quinze fois à la garde-robe, vida quantité de bile ».

Conclusion : Louis XIV était un goinfre et ne digérait pas toujours bien !

Invité : Jean-Louis Vanherweghem, docteur en médecine, a dirigé le service de néphrologie de l'hôpital Erasme.

Membre titulaire de l'Académie Royale de Médecine de Belgique. Auteur de : « Les médecins de Molière au chevet de Louis XIV » paru aux édition M.E.O

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY