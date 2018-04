Un jour dans l'histoire - Une petite histoire du Cinéma Chinois (2/4) - 11/04/2018

Au-delà des films de kung-fu et de Bruce Lee, il est légitime de parler d'un « Cinéma chinois » puisqu’il existe bien un monde chinois, une culture chinoise, reflétés par le cinéma qui en est issu. Mais, dans les faits, il y a bien quatre cinémas chinois : ceux de Chine continentale, de Hong-Kong, de Taiwan et de la diaspora chinoise, dotés chacun d'une identité spécifique.

Jean-Michel Frodon et Jean-Louis Dupont (Décadrages) s’attachent, ici, à retracer à grands traits un siècle d'histoire de ces cinémas et les multiples apports spécifiques de la Chine au langage cinématographique.