Un jour dans l'histoire - Au temps d'Henri Laborit - 11/04/2018

Retour dans l’univers du grand chirurgien et neurobiologiste Henri Laborit. Son père, officier-médecin des troupes coloniales, est mort quand il avait 5 ans, et c’est ce qui l’a poussé à devenir médecin à son tour, puis à se spécialiser en chirurgie. Au micro de Michèle Cédric, Henri Laborit parle de son métier, de son intérêt pour la biologie et de son apparition dans "Mon Oncle d'Amérique" d'Alain Resnais en 1980.