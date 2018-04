Un jour dans l'histoire - La véritable histoire des héros du Far West - 10/04/2018

Les Buffalo Bill, Davy Crocket et Kit Carson font figure de héros plutôt honorables, beaucoup d’autres ne méritent pas la gloire dont le cinéma et la bande dessinée les ont auréolés.

Qui étaient vraiment ces Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy, Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, Doc Holliday, les frères Dalton et cette étrange diablesse de Calamity Jane, parmi lesquels peu sont morts dans leur lit ? Retour en arrière sur ces personnages et sur une époque où la vérité se confond souvent avec la légende…

Invité : Christian Vignol « La véritable histoire des héros du Far West » Editions Jour