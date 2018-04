Au micro de Michèle Cédric en 1982, l'actrice et chanteuse grecque Melina Mercouri, alors ministre de la culture et des sciences, parle de son amour pour l’Athènes de son enfance, et de son implication dans le rayonnement de la culture grecque moderne. Melina Mercouri était en en Belgique à l’occasion d’Europalia Grèce.