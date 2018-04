Un Jour dans l'Histoire - Les Belges face à l'écroulement de l'Empire - 09/04/2018

Nous sommes à la fin de l'année 1812.

Le désastre subi par Napoléon en Russie remet en question la domination française dans nos régions.

Crise économique, pression fiscale, aggravation du conflit entre l'Eglise et l'Etat vont accentuer les tensions entre gouvernants et gouvernés.

Pour autant, le sentiment patriotique va-t-il s'affirmer ?

L'opinion publique ne sera pas monolithique, ni socialement, ni régionalement.

Plutôt que d'un rejet de la domination étrangère c'est à une formidable aspiration à la paix que nous assistons.

Mais les espoirs seront vite déçus.

Les Belges face à l'écroulement de l'Empire, c'est le chapitre de la période napoléonienne que nous ouvrons, aujourd'hui.



Invité : José Olcina, Maître-assistant à la Haute Ecole de Bruxelles, chargé de cours à l'UCL.

« L'opinion publique en Belgique entre 1812 et 1814, les Belges face à l'écroulement de l'Empire » Aux Editions de l'Académie royale de Belgique

