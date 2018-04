Un Jour dans l'Histoire - Naissance du fascisme en Italie - 06/04/2018

Nous sommes le 24 octobre 1922, à Naples.

C'est là que le congrès du parti fasciste italien s'est réuni pour mettre au point les derniers préparatifs de ce que l'on appellera la marche sur Rome.

C'est l'occasion de procéder à une première démonstration : 40 000 chemises noires, les milices du régime d'extrême-droite, affluent dans la ville pour accueillir Benito Mussolini, le Duce.

Trois jours plus tard, la démonstration de force se dirige donc vers la capitale, tandis que, dans de nombreuses villes, les fascistes prennent position devant les préfectures, les commissariats de police, les gares...

En réalité, cette marche sur Rome est plutôt un échec : vingt-six mille hommes, mal armés, sans vivres et trempés, avancent péniblement par les pluies battantes.

Le matin du 28 octobre, ils sont stoppés net par les carabinieri.

Un échec militaire qui , pourtant, ne va pas empêcher le fascisme d'accéder au pouvoir.



Invités: Philippe Raxon et Veronica Granata (ULG).

