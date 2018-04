Un Jour dans l'Histoire - La cité d' Angkor - 05/04/2018

Jusqu'au dix-neuvième siècle, c'est une région où l'on

arrivait à pied ou à dos d'éléphant.Ici et là, on découvrait quelques ruines de bâtiments épars.

Le travail des siècles avait fait son œuvre et l'humidité avait rongé les temples et les ornements.

On y était accueillis avec gentillesse par la population et l'on pouvait apercevoir, furtivement, quelques moines.

Singes malins, arbres monstrueux, parfums envoutants des fleurs, moustiques par milliers complétaient le tableau.

On était aux portes de la Chine, en présence d'une très grande civilisation et on ne le savait pas.

Là, jadis, le peuple khmer avait construit une capitale gigantesque peuplée de plus de 700 000 habitants.

Nous sommes à Angkor.



Invité : Jean-Claude SIMOEN "A la recherche des civilisations perdues" aux éditions Perrin

