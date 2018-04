Un Jour dans l'Histoire - Le rôle de la déesse Hathor et les codes de l'érotisme en Egypte -...

Imprégnée (d'onguent), j'entre en l'eau avec toi

Et j'en ressors pour toi avec un poisson mordoré.

Il se sent en sécurité sur mes doigts

Et je le pose devant toi...

Viens, occupe-toi (enfin) de moi. »

Poème trouvé dans le village de Deir el-Medineh, où vivait la confrérie des artisans chargés de construire les tombeaux et les temples funéraires des pharaons et de leurs proches.

C'est aux codes de l'érotisme, en Egypte ancienne, et à leur représentation, que nous allons nous intéresser, aujourd'hui.



Invitée : Florence Doyen archéologue, égyptologue, collaboratrice scientifique au CIERL-ULB

