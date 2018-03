Un Jour dans l'Histoire - La nature morte, un genre pictural pas si mineur - 29/03/2018

La nature morte reste un genre mal connu de l'histoire de l'art. La discipline cache pourtant bien des messages à grand renfort de symboles. De plus, elle a connu une étonnante évolution, qui débute et prend son essor dans les cours européennes des XVIIe et XVIIIe siècles, pour ensuite renaitre au XXe à travers le travail des artistes d'avant-garde.

C'est au genre, longtemps sous-estimé, de la Nature morte que nous allons nous intéresser aujourd'hui...

Avec notre inivitée, Anne Hustache, historienne de l'art.

