Un Jour dans l'Histoire - Le bilinguisme au Moyen Âge - 08/03/2018

Comment se parle-t-on au Moyen Âge, à une époque où la possession ou non du latin est le point d'une fracture sociale et culturelle ?

Une époque pour laquelle on peut parler de bilinguisme.



Notre invité : Thibaut Radomme, historien de l'art et archéologue - Médiéviste

Conférence le dimanche 11 mars à l'association Ptah-Hotep (Waterloo), intitulée : (Il)litterati - Le bilinguisme latin-vernaculaire dans la société médiévale : savoir et pouvoir

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY