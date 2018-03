Un jour dans l'histoire - Fernand Léger, peintre de la vie moderne - 02/03/2018

Nous sommes en mars 1922.

Fernand Léger, figure marquante de l’avant-garde, au tout début du vingtième siècle, écrit à son marchand, Léonce Rosenberg :

« J’aime les formes imposées par l’industrie moderne.

Je m’en sers, les aciers aux mille reflets colorés plus subtils et plus fermes que les sujets dits classiques.

Je soutiens qu’une mitrailleuse ou la culasse d’un 75 sont plus sujets à peinture que quatre pommes sur une table ou un paysage de Saint-Cloud.

Et cela sans faire du Futurisme. »

Fernand Léger sera l’in des premiers à exposer des travaux d’orientation cubiste.

En quoi est-