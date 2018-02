Un Jour dans l'Histoire - Joseph Darnand : héros de la Première guerre, collabo de la Seconde -...

Nous sommes le 21 mars 1940.

En couverture de Match, on peut voir la photo d'un officier qui fait le salut militaire, l'air grave et solennel.

Il s'agit du capitaine français Joseph Darnand, décoré quelques semaines auparavant pour avoir, comme le dira son supérieur, « accompli le plus beau fait d'armes de cette guerre ».

Il s'agit de la Première Guerre mondiale.

Darnand, au cours d'une mission dans les lignes ennemies, constatant l'absence d'un camarade, est, en effet, retourné sous le feu chercher le blessé mortellement atteint et le ramener au péril de sa vie.

Héroïque Joseph Darnand ...

Qui aurait pu penser que cet homme, reconnu et fêté pour sa bravoure, allait se perdre dans les heures les plus sombres de la collaboration ?

Le héros de 14-18 sera fusillé le 10 octobre 1945.

Invité : Patrice Perna, scénariste de « Darnand le bourreau français » (dessin de Fabien Bedouel), éditions Rue de Sèvres.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY