Comment les idées de Darwin vont-elles infuser dans la Russie post-révolutionnaire ?

Comment vont-elles s’inscrire dans les projets de Lénine et de Staline ?

C’est ce que nous allons voir avec Louis de Thanhoffer de Völcsey, biologiste moléculaire, qui publie « Darwin, Marx and co (des sciences bourgeoise et prolétarienne aux dérives idéologiques de Lénine et Staline » aux Ed. Samsa.