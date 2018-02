Un jour dans l'histoire - L’histoire du cinéma avec Manoel de Oliveira, le doyen mondial du...

Le réalisateur portugais Manoel de Oliveira a traversé le siècle et toute l'histoire du cinéma... du muet au numérique. Il a tourné jusqu'à la fin de sa vie, jusqu’à son décès en 2015 à l’âge de 106 ans devenant le premier réalisateur centenaire en activité de toute l'histoire du cinéma. Il est le seul cinéaste qui a été récompensé plus d'une fois par le Prix de l'Âge d'or. « Décadrages » vous propose, en compagnie de Mathias Lavin et Jean-Louis Dupont, une immersion en 4 épisodes dans l’œuvre de Manoel de Oliveira avec de nombreux extraits de films à l’appui.