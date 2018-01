Un Jour dans l'Histoire - L'EPURATION EN BELGIQUE APRES LA DEUXIEMME GUERRE MONDIALE - 31/01/2018

Nous sommes le 28 septembre 1944. Dans « La Libre Belgique », la section brabançonne de la fédération de boxe annonce la création d’une commission d’épuration interne : qui a trahi la patrie doit être sanctionné. Le Ier octobre, un dessin publié dans « Le Patriote Illustré » fait référence à l’afflux de masse de suspects dans les prisons belges. Trois jours plus tard, « Le Soir Illustré » mentionne la première audience du conseil de guerre de Bruxelles. Un conseil qui se compose de deux juges civils et trois juges militaires. Le premier commandant de camp de Breendonk, Philipp Schmitt, doit s’expliquer devant le conseil de guerre d’Anvers. Il est condamné le 25 novembre 1949 à la peine capitale et exécuté un an plus tard, le 9 août 1950 . C’est la dernière exécution en Belgique. Quelque 500 000 Belges, Flamands, Bruxellois et Wallons, ont un membre de leur famille qui fut du « mauvais côté » lors de la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont-ils et dans quelle mesure ont-ils été rattrapés par leur passé dans la collaboration ?