Un Jour dans l'Histoire - L'EPURATION EN BELGIQUE APRES LA DEUXIEMME GUERRE MONDIALE - 31/01/2018

Quelque 500 000 Belges, Flamands, Bruxellois et Wallons, ont un membre de leur famille qui fut du « mauvais côté » lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Qui sont-ils et dans quelle mesure ont-ils été rattrapé par leur passé dans la collaboration ?



Invites : Pieter Lagrou, professeur d'Histoire contemporaine à l'ULB, et Dirk Luyten, chercheur au CEGESOMA (Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines)/ Archives de l'Etat.

Auteurs, avec Koen Aerts, Bart Willems et Paul Drossens, de « Papy était-il un nazi ? Sur les traces d'un passé de guerre » Editions Racine.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY