Un Jour dans l'Histoire - LA TRANSYLVANIE AU-DELA DU MYTHE DE DRACULA - 31/01/2018

Nous sommes le 4 juin 1920, au Grand Trianon de Versailles. C’est là qu’est signé le traité qui officialise la fin de l’Empire des Habsbourg. Ce traité de Trianon se conclu entre les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale et l'Autriche-Hongrie vaincue. La Hongrie perd 66% de son territoire , plus de trois millions de Hongrois (30% d’entre eux) passent sous domination étrangère. La Transylvanie, dont l’histoire fut liée, pendant trois siècles, à celle des Habsbourg, se greffe à la Roumanie. Qui évoque la Transylvanie pense, inévitablement, au célèbre Dracula ou Vlad « l’empaleur » qui a beaucoup à voir avec la légende. L’histoire de cette région vaut plus que le simple mythe d’un vampire, elle est riche et complexe, traversée de multiples influences. Invité : Jan De Maere, historien de l’art. Auteur de « Histoire de la Transylvanie » Editions Avant-Propos.