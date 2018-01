Un Jour dans l'Histoire - Sur les traces de jean-Paul Sartre - 29/01/2018

Nous sommes en 1960 . Dans «La force de l’âge », le deuxième tome de son autobiographie qui paraît chez Gallimard, Simone de Beauvoir écrit ceci : « Le livre français qui compta le plus pour nous en 1932, ce fut le « Voyage au bout de la nuit » de Céline. Sartre et moi en savions par cœur un tas de passages. Son anarchisme nous semblait proche du nôtre. Il s'attaquait à la guerre, au colonialisme, à la médiocrité, aux lieux communs, à la société, dans un style, sur un ton qui nous enchantaient. Céline avait forgé un instrument nouveau : une écriture aussi vivante que la parole. Sartre en prit de la graine. Il abandonna définitivement le langage gourmé dont il usait. » Jean-Paul Sartre, l’homme qui a incarné, pendant plus d’un demi-siècle, la figure de l’intellectuel par excellence. L’auteur de « La Nausée », « L’être et le Néant », « Les mots », « Huis-clos » est aux origines d’une pensée novatrice : l’Existentialisme. Que reste-t-il de Sartre, aujourd’hui ? Partons sur ses traces … Invité : Vincent Genin. Docteur en histoire de l'Université de Liège (histoire des relations internationales)