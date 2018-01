Un jour dans l'histoire - Tour Eiffel - 26/01/2018

Un jour dans l'histoire: monumental la Tour Eiffel

C’est le monument payant le plus visité de Paris : Johanne Dussez s’intéresse aujourd’hui à la Tour Eiffel, en compagnie de son invité Michel Lyonnet du Moutier, auteur du livre "L’aventure de la Tour Eiffel". Le projet de la tour est né à l'occasion de la préparation de l’Exposition universelle de 1889, date qui marquait également le centenaire de la Révolution française. C’est le 28 janvier 1887 que débutent les travaux pour s'achever 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard.