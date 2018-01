Un Jour dans l'Histoire - GEORGES MELIES, MAITRE DE L'ILLUSION PIONNIER DU CINEMA - 22/01/2018

Nous sommes le 21 janvier 1938, il y a quatre-vingts ans. A l’hôpital Léopold-Bellan, à Paris. C’est là que meurt l’un des plus grands pionniers de l’histoire du cinéma : Georges Méliès. Un magicien qui pourtant fut longtemps un oublié. Bien des années plus tard, sa petite fille dira de lui : « Il était si gentil, toujours de bonne humeur, toujours plein d'idées pour se distraire et distraire le monde. Sportif, dynamique, jeune d'allure, foncièrement honnête, très droit, il restait dans l'adversité le même homme sage et philosophe. Il n'était pas désenchanté. Ce n'est pas étonnant qu'on découvre aujourd'hui la fraîcheur et l'enchantement de son œuvre, car il est resté très près de ses rêves et de la poésie de l'enfance. (...) Méliès était la joie de vivre, la malice au coin des yeux, une pirouette qui efface ce qui peut faire mal. » Le réalisateur du « Voyage dans la lune » finira ses jours à la Maison de retraite du cinéma, au château d’Orly. A un journaliste qui s’était souvenu de lui, il confiera « là au moins, je ne dérange plus personne ». Invité : Thomas Van Deursen, détenteur d’un Master en écriture et analyse cinématographique, assistant à l’ULB