Un Jour dans l'Histoire - BRASILLACH, UN COLLABORATEUR ET SON OEUVRE - 17/01/2018

Nous sommes le 25 septembre 1942, au lendemain de la déclaration de l'archevêque de Toulouse, Mgr Jules Saliège, condamnant les déportations de la Deuxième guerre mondiale. Dans l’hebdomadaire « Je suis partout » journal collaborationniste et antisémite, Robert Brasillach écrit : « L'archevêque de Toulouse proteste contre les mesures prises envers les Juifs apatrides en zone non occupée et accuse le gouvernement du Maréchal de suivre des inspirations étrangères ! Il parle de brutalités et de séparations que nous sommes tous prêts à ne pas approuver, car il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits, l'humanité est ici d'accord avec la sagesse : mais il oublie de dire que ces brutalités sont le fait de policiers provocateurs qui veulent apitoyer les pauvres idiots d'Aryens. Et puis, même si elles étaient exactes, pourquoi Monseigneur, contrairement à plusieurs évêques pleins de courage, n'a-t-il jamais protesté contre les massacres anglais ? » Robert Brasillach, écrivain, journaliste, et critique de cinéma français, sera fusillé le 6 février 1945. Au-delà de ces écrits antisémites reste-t-il quelque chose à sauver dans son œuvre et le faut-il ? Invité : Pierre Somville , membre de la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique, a enseigné l’Esthétique et la Philosophie de l’art à l’Université de Liège. Secrétaire Général de l’Institut Royal d’Histoire de l’art et archéologie (MRAH). Auteur de « Brasillach écrivain, mal-aimé des Lettres françaises » ; Editions de l’Académie en poche.