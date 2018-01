Un Jour dans l'Histoire - LA BELGIQUE ET LA BOMBE : DU RÊVE ATOMIQUE A LA PROLIFERATION...

Nous sommes en mai 1939. Sir Henry Tizard, chimiste anglais qui fondera, l’année suivante, le Comité Maud chargé de travailler sur la bombe atomique, écrit à Edgar Sengier, l’administrateur délégué de l’Union Minière, entreprise belge responsable de l’exploitation minière au Congo. « Monsieur, réfléchissez bien. Si les matières d’urane dont vous disposez devaient jamais tomber dans les mains d’un ennemi possible, ce serait , pour nos pays, une catastrophe nationale. Quoi que vous fassiez, mettez ces matières en sécurité et surtout faites-le avec beaucoup de secret. » Henry Tizard demande, en réalité, à Edgar Sengier d’accorder au gouvernement anglais une option sur les minerais exploités au Congo belge. Sengier refuse car il a d’autres projet avec une autre grande puissance : les Etats-Unis d’Amérique. Quel le rôle de la Belgique dans la fabrication de la bombe atomique et dans la prolifération nucléaire ? Invité : Luc Barbé, ingénieur industriel. Député à la Chambre des représentants et au Parlement flamand de 1991 à 1995, puis Secrétaire du groupe Ecolo-Agalev au Parlement fédéral et chef de cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Energie au développement durable, Olivier Deleuze. Auteur de « La Belgique et la bombe, du rêve atomique au rôle secret dans la prolifération nucléaire » ; éd. Etopia.