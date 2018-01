Un jour dans l'histoire - On rembobine , format XXL - 15/01/2018

C’est une visite en trois actes au cœur de la ville de Liège que nous proposent aujourd’hui Jonathan Remy et les archives de la Sonuma. Mais pas n’importe quelle ville de Liège. Ici, nous sommes dans la ville de liège des années 60, celle des dernières vendeuses de poires cuites et de Papa Prosper célébrant ses chansons du bon vieux temps. Une ville d’Autrefois dans laquelle Joseph le taureau, fier à bras et dur à cuire côtoie les diseuses de bonnes aventures et les divas italiennes.



Une séquence réalisée par Jonathan Remy en collaboration avec les archives de la SONUMA