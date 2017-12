Un Jour dans l'Histoire - Les 80 ans de Blanche Neige de Disney - 22/12/2017

Succès confirmé et ajout d’un quart d’heure pour l’émission qui raconte l’Histoire. Laurent DEHOSSAY continue à voyager sur la ligne du temps pour analyser les grandes étapes qui ont mené au monde d’aujourd’hui. L’histoire se raconte aussi par les archives, sur les traces des événements et des acteurs clés qui ont façonné le vingtième siècle. Apprendre et comprendre par le passé.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY