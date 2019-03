Un jour dans l'histoire du monde - 24/03/1962 : disparition d'Auguste 'Tournesol' Piccard -...

C'est un 24 mars qu'est décédé à Lausanne, le physicien suisse Auguste Piccard, qui fut le premier à explorer la stratosphère en ballon et les profondeurs marines. Il a inspiré à Hergé le Professeur Tournesol, personnage de la bande dessinée Tintin. Son petit-fils n'est autre que le psychiatre et aéronaute Bertrand Piccard, qui a effectué un tour du monde en ballon et a développé l'avion solaire Solar Impulse.