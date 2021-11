Un futur presque parfait

Nous nous projetons à nouveau dans un possible 2050 et durable. Et aujourd'hui on s'intéresse à notre habitat, comment notre logement, notre environnement proche serait transformé dans un monde où tout a été fait pour diminuer les gaz à effets de serre et éviter le dérèglement climatique. Eden vert ou âge de pierre ? A quoi pourrait ressembler notre quotidien, à vous et à moi ? Anaïs Stas nous emmène donc aujourd'hui à la découverte de cet autre habitat.