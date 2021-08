Un Crime, une Histoire : 36, Quai des Orfèvres : L’empoisonneuse de Loudun (1947) sur Auvio

L’empoisonneuse de Loudun (1947) 1947, au mois d’octobre, à Loudun, dans l’Ouest de la France, Léon Besnard meurt à la suite d’un déjeuner champêtre. À première vue, la mort serait due à une intoxication alimentaire. Mais le médecin qui l’examine n’en est pas certain. Et si Léon Besnard avait été empoisonné ? Et s’il avait été empoisonné par sa femme ? L’affaire Marie Besnard commence. Et elle n’est pas près de s’arrêter. Car d’autres morts mystérieuses intriguent les habitants de Loudun et les enquêteurs…