La malle sanglante de Millery (1889-1890) Un ouvrier découvre des restes humains dans un sac, près de Lyon, à Millery. Trois mois plus tard, on parvient, grâce aux progrès de la médecine légale, à l’identifier : il s’agit d’un huissier dont l’étude est l’une des plus importantes de Paris. On découvre ensuite une malle, dans laquelle le corps aurait été transporté… depuis Paris.