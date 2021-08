Un Crime, une Histoire : 36, Quai des Orfèvres : Le crime de la rue Chaumont sur Auvio

Le crime de Chaumont (1935) Une fillette de 4 ans disparaît alors qu’elle jouait devant sa maison. On l’aurait vue partir avec un inconnu, arrêté dès le lendemain. Mais le suspect, Soclay, un repris de justice, nie. Des recherches de grande envergure sont entreprises. En vain. Le corps est retrouvé des mois plus tard. Soclay est renvoyé devant les assises. Il y a pourtant des zones d’ombre dans le dossier. Et si Soclay était innocent ?