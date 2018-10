Un an de #metoo : que reste-t-il ? - Les Décodeurs - 07/10/2018

C'était il y a un an. A Hollywood, plusieurs actrices dénoncent les violences sexuelles dont elles ont été victimes. La cible, Harvey Weinstein. Le résultat, un mouvement qui émerge, le mouvement #metoo. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent. En France, le hashtag balance ton porc permet à des milliers de femmes de prendre la parole sur le harcèlement sexuel, sur le viol, sur leurs agresseurs. Un an après, que reste-t-il de tout cela? Nos invitées ce matin sont Nadia Geerts, philosophe, enseignante, militante féministe et auteure, et Hélène Decommer, rédactrice en chef adjointe pour le media en ligne Slate.fr.

Émission Les Décodeurs