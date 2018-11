« Un amour impossible », Catherine Corsini et Virginie Efira - Entrez sans frapper - 02/11/2018

A nos micros, la réalisatrice Catherine Corsini et Virginie Efira pour le film « Un amour impossible » dans les salles de cinéma dès ce mercredi 7 novembre. « À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. »

Émission Entrez sans frapper