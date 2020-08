Un air de famille : Léo Ferré, la quintessence de l'anarchisme dans l'histoire de la chanson francophone sur Auvio

Notre patriarche du jour disait "que pour tout bagage on a sa gueule" et quelle gueule ! Il est la quintessence de l'anarchisme dans l'histoire de la chanson francophone... Chanteur tout terrain, des cabarets aux barricades, des salles modestes aux orchestres philharmonique, rien n'arrêtera cet enragé des notes et des mots.

Son regard est lumineux mais il semble souvent sombre, ses textes sont poésies mais avec des termes terre à terre... Et même si les tubes pleuvent, il semble compliqué à cerner... Il entre en musique avec amour et colère... Il est incarné par les tempêtes qu'il interprète...