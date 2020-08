Un air de famille : Serge Gainsbourg, le plus grand provocateur de l'histoire de la chanson française sur Auvio

Notre patriarche du jour est le plus grand provocateur de l'histoire de la chanson francophone. Inspiré, imbibé, iconoclaste et génie, fils d'immigrants russes juifs, il a pour ambition de se limiter à la peinture mais sera l'archétype de l'artiste complet : auteur, compositeur, interprète, poète, pianiste, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur et cinéaste.

Il est celui qui a imposé l'érotisme dans la variété, le poétique dans la polémique, il est aussi connu pour les conquêtes de ses muses que pour ses frasques alcoolisées, mais personne ne reste indifférent face à ses textes et à sa musique, entre ceux qui hurlent au plagiat et ceux qui crie à l'hommage.

Il éteindra sa dernière cigarette le 2 mars 1991 après 22.979 jours sur cette terre.