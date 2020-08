Un air de famille : Françoise Hardy, "l'interprète sans voix" qui règne sur le royaume de la mélancolie sur Auvio

Françoise Hardy, "l'interprète sans voix" qui règne sur le royaume de la mélancolie Notre matriarche du jour se définit comme étant une monomaniaque : quand elle a une idée en tête ou un son dans le cœur, elle le tient jusqu’au bout. Tout en étant l’antithèse de l’esbroufe vocale, elle n’est pas une discrète dans l’univers de la chanson francophone… et pourtant combien de fois elle a voulu se faire toute petite, disparaître… Elle a ouvert la voix de la variété et de la pop à tous ceux et celle qui ne donnait pas dans le bel canto, elle en a inspiré des artistes… compositeurs, photographes, écrivains, réalisateurs, interprètes, elle qui voulait passer discrètement, elle est réclamée par tous et toutes. Elle règne sur le royaume de la mélancolie et elle est la preuve que ce n’est pas parce qu’on a peu de voix qu’on n’a rien à dire. Présentation : Real SIELLEZ