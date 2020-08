Un air de famille : Georges Brassens et sa meute de copains sur Auvio

Notre patriarche du jour est plus qu'un interprète c'est un emblème... Venu à la chanson par les textes des plus grands poètes, sa musique paraît simple mais son système harmonique est sûr et plus complexe qu'il n'y paraît.

Timide maladif, il a autant de joie que de détresse dans le regard... Si son âme est rieuse elle n'en est pas moins anarchiste. Ses airs sont reconnaissables à la première corde, et si sa voix est souvent caricaturée c'est la preuve de son empreinte dans l'histoire de la chanson qui retiendra de lui bien plus qu'une moustache.

Il privilégie la meute d'ami à la famille, ça nous donnera un arbre généalogique bien plus vivant et explosé.

Ses yeux pétillants se fermeront le 29 octobre 1981 après 21.922 jours sur cette terre...

Découvrez la vie, la carrière et surtout la famille, réelle et "fictive" du chanteur à la moustache, le grand Georges Brassens, à travers l'émission Un air de famille que lui dédie Réal Siellez.