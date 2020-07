Un air de famille : Episode 4: Line Renaud sur Auvio

Line Renaud, la première interprète française d'une chanson Rock & Roll Notre matriarche du jour est aussi connue pour son sourire généreux et sans borne que pour ses yeux myosotis… Mais ce qui est un peu oublié de nos jours, c’est qu’elle représente une page majeure de la réception de la chanson francophone dans le monde : meneuse de revue, chanteuse, actrice, sa voix délicate et sa grande sincérité lui ont toujours permis de mettre en avant sa fragilité sans manière et sans fausse pudeur. Une grande partie de sa carrière s’est définie autour d’un mentor incontournable, au regard des professionnels, d’un amour sans fin de son point de vue à elle… Elle est celle qui aura amené la french touch dans une Amérique qui idéalisait L’Europe, et un star-system dans une France qui rêvait de Clinquant… Présentation : Real SIELLEZ