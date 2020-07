Un air de famille : Jacques Brel sur Auvio

Le Patriarche du jour a fait mieux que de la chanson française, il a réinventé la chanson belge. Qui veut être artiste veut être lui, un artiste complet, musicien, interprète, réalisateur et acteur qui a vécu aussi intensément que la vigueur qu'il place dans sa corporalité scénique.

Des orteils aux bras, la bouche aussi tremblante que généreuse... jamais au repos, toujours suant, la grâce dans le regard et la folie dans l'âme, à moins que ce ne soit l'inverse. Quand le sentiment est noble c'est parce qu'il est empli d'humanité. Et en fin de compte de la simplicité qui fait que son corps emmène fiévreusement le nôtre au cœur de la sincérité.

Ses mains se relâcheront définitivement le 9 octobre 1978 après seulement 18.081 jours sur cette terre...