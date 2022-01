Sorti en 1983, Monty Python's Meaning of Life est un film qui marque l'apogée, mais aussi la fin des Monty Python.

Travelling vous raconte des histoires de blagues, d'amitié, de rivalité, de non sens et d'humour anglais pour vous donner envie de regarder encore et encore ces six trublions Britanniques aux messages drôles, hors normes et plein de sagesse, car la vie, on le sait est aussi absurde qu'un film des Monty Python.

