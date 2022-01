Travelling : Scarface - Brian De Palma - 1983 sur Auvio

Scarface, avec Al Pacino dans le rôle titre de Tony Montana, est un remake du Scarface d'Howard Hawks de 1932.

Les mafiosi sont devenus des malfrats cubains de droit communs, lâchés par Castro sur les USA. L'alcool est remplacé par la cocaïne.

Le film raconte une autre histoire de l'Amérique. Plus contemporaine. Tout aussi terrible.

Scarface choque à sa sortie et ne rencontre pas le succès escompté. Ses dialogues (c'est le film de l'histoire du cinéma dans lequel le mot fuck est le plus prononcé), son langage de rue, la passion des armes à feu, la drogue à gogo, dans une esthétique très maîtrisée, mettront du temps à devenir un classique du cinéma. Mais surtout, on ne pardonne pas à De Palma de dénaturer un classique du cinéma. Encore moins à son scénariste Oliver Stone d'avoir transformé le gangster inspiré d'Al Capone en un clown violent au nez poudré de cocaïne.

