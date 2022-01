Travelling : Les oiseaux de Alfred Hitchcock, 1963 sur Auvio

Aujourd'hui dans Travelling, vous allez assister à des vols d'oiseaux hargneux et agressifs, des mouettes, des corneilles, des corbeaux, des freux, des bouvreuils s'attaquant à des humains, semant le chaos en quelques coups de becs, de plumes et de serres.

Et puis, vous apprendrez comment Alfred Hitchcock se prend d'une passion destructrice pour son actrice Tippi Hedren et la modèle, à l'écran comme à la vie, comme son héros l'avait fait dans un de ses précédents films, Vertigo.

