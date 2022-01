Travelling : Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner - 1989 sur Auvio

Voici une comédie romantique phare des années 80 et du début des années 90, une comédie qui montre à l'écran les errances sentimentales et amicales de Harry et de Sally. Réalisé par Rob Reiner, sur un scénario de Nora Ephron, When Harry met Sally, sort en 1989.



Impertinent, ouvertement sexuel, sans vulgarité, le film est surtout connu pour ses répliques bien ficelées et pour la scène d'extase et d'orgasme de Meg Ryan dans un diners new-yorkais, face à un Billy Crystal embarrassé par cette jouissance impromptue, improvisée et bruyante.



Campé sur des personnages touchants et attachants, par ailleurs, très inspirés de la vie du réalisateur Rob Reiner et des histoires personnelles de la scénariste, le film rencontre un succès considérable et lance la carrière de Meg Ryan qui devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood tandis que tous les journaux et les magazines s'interrogent: Les hommes peuvent-ils être amis avec les femmes, sans arrière-pensée d'ordre sexuel?

Et qu'en est-il de l'orgasme féminin? Ça fait les gros titres et la matière des pages psychologie des magazines.

Dans Travelling c'est l'histoire d'Harry et de Sally que nous vous racontons grâce à des anecdotes, des archives, des extraits.

