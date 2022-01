Travelling : Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, 1974 sur Auvio

The Texas Chainsaw Massacre, de Tobe Hooper, sort en 1974 et devient rapidement une œuvre culte qui va donner les codes et ouvrir la voie à de nombreux autres films du même genre, soit les slasher movies.



Mais "Massacre à la tronçonneuse" n'est pas pour autant un film d'horreur gratuit. Il a un sous-texte propre à ce que vivent les jeunes dans l'Amérique des années 70. C'est un film buvard, complètement intégré dans son époque et qui dénonce le rêve américain.

