Travelling : Top Gun, Tony Scott, 1986 sur Auvio

Aujourd'hui dans Travelling, c'est en avion de chasse que nous sillonnons le ciel américain.

Nous avons sorti nos plus beaux blousons de cuir à col de mouton, nos lunettes de soleil et notre sourire carnassier et nous sommes prêts à survoler l'histoire du cinéma avec nos F-14.

Top Gun est un film américain réalisé par Tony Scott, sorti en 1986.

Produit par Jerry Bruckheimer et Don Simpson, le film explose au niveau des recettes et surtout suscite de très nombreuses vocations militaires.

Certains y voient la quintessence de l'ère reaganienne au cinéma et son côté " l'Amérique vaincra ".

D'autres s'amusent à voir le ballet des avions de chasse filmé au plus près de la réalité.

Top Gun est surtout connu pour avoir lancé la carrière de Tom Cruise et de Val Kilmer et avoir assis un nouveau réalisateur de films d'action, Tony Scott.

Le film cartonne au box office cette année-là.

Le public se presse pour voir les carrures athlétiques des jeunes pilotes et la plastique froufroutante de Kelly McGillis.

La bande originale de Giorgio Moroder et son " Take my Breath away " chanté par le groupe Berlin contribue également au succès incroyable du film.

Ne tardons plus, nous avons rendez-vous à Miramar, en Californie, à Top gun précisément, unité de formation des meilleurs pilotes de l'US Navy.

Et il n'est pas question de rater un entrainement.

