Travelling : Le Magnifique, Philippe de Broca, 1973 sur Auvio

Aujourd'hui dans "Travelling", c'est Le Magnifique qui nous intéresse, un film sautillant, explosif, amusant, contrastant avec l'ambiance morose de cette année 1973.

Le Magnifique raconte l'histoire d'un écrivain, François Merlin, vivant par procuration les aventures rocambolesques de son héros de papier, Bob Saint-Clar.

Tourné à Paris et au Mexique, le film rencontre un gros succès à sa sortie.

Jean-Paul Belmondo est plus bondissant que jamais, embrassant deux rôles pour le prix d'un, comme sa partenaire à l'écran, Jacqueline Bisset, jouant tour à tour Tatiana, la vamp et Christine, l'étudiante.

