Travelling : Spartacus - Stanley Kubrick - 1960 sur Auvio

"Spartacus" est un produit et joué par l'acteur à la fossette la plus célèbre du cinéma: Kirk Douglas. 12 millions de dollars de budget, 8000 figurants, un tournage entre l'Espagne et la Californie, et un casting quatre étoiles. Sur l'écran, on voit jouer les acteurs de l'école Shakespearienne tels que Laurence Olivier, Charles Laughton mais également Peter Ustinov et Tony Curtis.Cette superproduction hollywoodienne est principalement portée par l'acteur producteur Kirk Douglas, c'est lui qui engage Stanley Kubrick.



Le tournage ne se passe pas comme le voulait le réalisateur, obligé de pondérer avec les Majors. Kubrick doit contenter les désirs de la "star" et respecter l'humanisme du scénario de Dalton Trumbo. Mais la prestation de Kubrick sur "Spartacus" est loin d'être anodine ni banale. Formidable directeur de plateau, il laisse un goût amer à ses collaborateurs, mais parvient à imprimer sa marque de metteur en scène et fait de "Spartacus" un bon péplum. Le film sort un an après le "Ben Hur" de William Wyler et récolte 4 Oscars. Quant à Kubrick, il renie le film, s'enfuit pour l'Angleterre et ne reviendra plus jamais à Hollywood.

