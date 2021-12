Travelling : La fiancée de Frankenstein, James Whale, 1935 sur Auvio

Sorti en 1935, 4 ans après le succès phénoménal du premier Frankenstein à l'écran où on voyait naître la créature, la Fiancée de Frankenstein de James Whale fait partie de la mythologie du cinéma.

Nous avons tous en tête cette image de Boris Karloff et sa tête couturée ainsi que de la fiancée, jouée par Elsa Lanchester, les cheveux crêpés, zébrés d'un éclair blanc. Les figures de ces deux personnages résument à elles-seules, tout le pouvoir créateur de l'image animée.

Dans une des scènes les plus célèbres du cinéma, debout entre le docteur Pretorius et Henry Frankenstein, deux créatures qui se regardent.

L'une, la femme, revêtue de toute sa splendeur de mi- Néfertiti, mi- fantôme et d'une coiffure en édifice zébrée de blanc, fait face au monstre, homme construit de cadavres qui ne crée que l'effroi et la mort partout où il passe.

Axant le film sur le personnage du monstre rejeté par tous, y compris de sa fiancée créée pour lui, le film de James Whale raconte une histoire d'isolement, de sacrifice, de désolation et marque durablement les esprits.

Dans travelling, nous vous proposons de revenir à l'origine du mythe Frankenstein, de vous expliquer le tournage de ce film pas vraiment comme les autres, un bijou de la période horrifique des studios Universal, de vous raconter comment se sont créés les maquillages de Jack Pierce ancrés à jamais dans notre imaginaire.

Ne tardons plus, l'orage gronde au loin...il est temps d'envoyer Igor sur le toit avec un cerf-volant pour donner vie à notre monstre radiophonique.

